Синоптики о фактической погоде в Баку

Температура воздуха 26 сентября в Баку была на 1,4 градуса выше климатической нормы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, максимальная температура в Баку и на Абшеронском полуострове достигла 26 градусов, в Нахчыванской АР - 28 градусов, в низменных районах - 30 градусов, в горных районах - 17 градусов.