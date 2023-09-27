Госкомитет Азербайджана поддерживает деятельность центров азербайджанского и турецкого языков в Ливане

Мы поддерживаем деятельность центров азербайджанского и турецкого языков в Ливане.

Как передает Day.Az, об этом сказал журналистам председатель Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой Фуад Мурадов.

Он отметил, что недавно ливанская молодежь, прошедшая эти курсы, посетила Азербайджан.

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