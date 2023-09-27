https://news.day.az/society/1601758.html Госкомитет Азербайджана поддерживает деятельность центров азербайджанского и турецкого языков в Ливане
Госкомитет Азербайджана поддерживает деятельность центров азербайджанского и турецкого языков в Ливане
Мы поддерживаем деятельность центров азербайджанского и турецкого языков в Ливане.
Как передает Day.Az, об этом сказал журналистам председатель Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой Фуад Мурадов.
Он отметил, что недавно ливанская молодежь, прошедшая эти курсы, посетила Азербайджан.
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