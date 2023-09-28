Смертельное ДТП в Шамкире
В Центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступила информация о необходимости оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортным происшествии в селе Гапанлы Шамкирского района.
Об этом Day.Az сообщили в МЧС Азербайджана.
Сразу после получения информации по вызову были привлечены ближайшие к месту происшествия силы МЧС.
При оценке условий эксплуатации было установлено, что грузовик марки "Газ", потеряв управление, перевернулся и упал в придорожный овраг, в машине застряли 2 человека.
В результате спасательных мероприятий, проведенных пожарными-спасателями Государственной противопожарной службы, тела двух человек были извлечены из транспортного средства и переданы по назначению.
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