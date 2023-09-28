Смертельное ДТП в Шамкире

В Центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступила информация о необходимости оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортным происшествии в селе Гапанлы Шамкирского района.

Об этом Day.Az сообщили в МЧС Азербайджана.

Сразу после получения информации по вызову были привлечены ближайшие к месту происшествия силы МЧС.

При оценке условий эксплуатации было установлено, что грузовик марки "Газ", потеряв управление, перевернулся и упал в придорожный овраг, в машине застряли 2 человека.

В результате спасательных мероприятий, проведенных пожарными-спасателями Государственной противопожарной службы, тела двух человек были извлечены из транспортного средства и переданы по назначению.