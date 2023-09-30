В этом году в Шуше начнется строительство жилого комплекса из 17 зданий.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказал специальный представитель Президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов.

По его словам, в городе будут продолжены инфраструктурные работы, а в мае следующего года будет сдана в эксплуатацию новая центральная улица, где будут находиться 10 домов. В конце года завершится строительство первого жилого комплекса в Шуше, а вскоре после этого в Шушу будет обеспечено переселение около 400 семей.

"В Шуше успешно продолжается восстановление памятников, и в частности религиозных. Уже восстановлены мечети Юхары Говхарага и Саатлы. На 12-й Конференции министров культуры исламского мира, проходившей в Дохе, город Шуша, жемчужина Карабаха, был удостоен звания "Культурной столицы исламского мира" на 2024 год. Думаю, что в следующем году будет завершено восстановление мечети Ашагы Говхарага. В Шушу уже назначен ахунд, который скоро начнет свою деятельность", - добавил Керимов