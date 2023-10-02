Широкополосный интернет станет доступен в Ханкенди и Ходжалы
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ООО "Азтелеком" вводит в эксплуатацию базовую интернет-инфраструктуру для повышения коммуникационных и цифровых возможностей на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, сообщает в понедельник Day.Az.

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