В Ходжалы обнаружена наркоплантация - ФОТО
В Ходжалы обнаружена наркоплантация на площади более 100 гектаров.
Как сообщает в понедельник из Ходжалы сотрудник АМИ Trend, об этом журналистам сказал руководитель пресс-службы МВД Азербайджана Эльшад Гаджиев, передает Day.Az.
Он отметил, что во многих местах, в том числе в Ходжалинском районе, на территориях, полностью взятых под контроль азербайджанской армией в результате антитеррористических мероприятий, были обнаружены наркоплантации.
"Эти факты и проведенные здесь экспертные исследования позволяют говорить, что здесь были созданы условия для выращивания наркосодержащих растений. Правительство Азербайджана неоднократно поднимало этот вопрос перед международными организациями", - добавил Гаджиев.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре