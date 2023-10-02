В Ходжалы обнаружена наркоплантация на площади более 100 гектаров.

Как сообщает в понедельник из Ходжалы сотрудник АМИ Trend, об этом журналистам сказал руководитель пресс-службы МВД Азербайджана Эльшад Гаджиев, передает Day.Az.

Он отметил, что во многих местах, в том числе в Ходжалинском районе, на территориях, полностью взятых под контроль азербайджанской армией в результате антитеррористических мероприятий, были обнаружены наркоплантации.

"Эти факты и проведенные здесь экспертные исследования позволяют говорить, что здесь были созданы условия для выращивания наркосодержащих растений. Правительство Азербайджана неоднократно поднимало этот вопрос перед международными организациями", - добавил Гаджиев.