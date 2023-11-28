Автомобили-победители FIA 2023 будут представлены на выставке в Центре Гейдара Алиева

В дни проведения в Баку заседаний генеральных ассамблей Международной автомобильной федерации (FIA) и церемонии награждения FIA (FIA Prize-Giving Ceremony) одним из мероприятий, которое привлечет внимание жителей и гостей столицы, станет выставка автомобилей-победителей различных чемпионатов по автомобильному спорту в 2023 году.

Как сообщает Day.Az, выставка состоится 6 декабря перед Центром Гейдара Алиева - одним из мест проведения мероприятий FIA.

На выставке, которая будет открыта для публики, будут представлены автомобили, которыми управляли пилоты-победители "Формулы-1", Чемпионата мира по ралли (World Rally Championship), Чемпионата мира по ралли-рейдам (World Rally-Raid Championship (W2RC), Чемпионата мира по гонкам на выносливость FIA (FIA World Endurance Championship), Чемпионата мира по ралли-кроссу (World Rallycross Championship), Формулы Е, Чемпионата мира по картингу (Mondokart.com FIA Karting World Championship - KZ) в 2023 году.

У любителей автоспорта будет возможность еще раз испытать на выставке острые ощущения от гонок .

Напомним, что с 5 по 8 декабря в Баку впервые пройдут заседания генеральных ассамблей Международной автомобильной федерации (FIA) и одно из самых ожидаемых мероприятий по итогам года в области автомобильного спорта - FIA Prize-Giving Ceremony. На церемонии награждения будут вручены награды победившим в области автомобильного спорта в течение года.

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