Упраздняется Нахчыванская промышленная инвестиционная группа.

Как сообщает в четверг Day.Az, объявление об этом размещено в официальной прессе.

Кредиторы могут в течение двух месяцев предъявить свои требования по адресу: город Нахчыван, улица Джалила Мамедгулузаде, дом 34, квартира 2.

Отметим, что Нахчыванская промышленная инвестиционная группа была зарегистрирована в 2022 году, ее уставный капитал составляет 10 манатов, а ее законным представителем является Эльчин Гасанов.

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