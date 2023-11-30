https://news.day.az/society/1618436.html Упраздняется Нахчыванская промышленная инвестиционная группа
Упраздняется Нахчыванская промышленная инвестиционная группа
Упраздняется Нахчыванская промышленная инвестиционная группа.
Как сообщает в четверг Day.Az, объявление об этом размещено в официальной прессе.
Кредиторы могут в течение двух месяцев предъявить свои требования по адресу: город Нахчыван, улица Джалила Мамедгулузаде, дом 34, квартира 2.
Отметим, что Нахчыванская промышленная инвестиционная группа была зарегистрирована в 2022 году, ее уставный капитал составляет 10 манатов, а ее законным представителем является Эльчин Гасанов.
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