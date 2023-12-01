В турецкий регион Кахраманмараш отправлена очередная гуманитарная помощь

Фонд поддержки азербайджанской диаспоры (ФПАД), функционирующий в подчинении Государственного комитета по работе с диаспорой, отправил очередную гуманитарная помощь в турецкий регион Кахраманмараш, передает Day.Az.

Первый заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Валех Гаджиев, выступая на церемонии отправки гуманитарной помощи, отметил, что с самого начала страшного землетрясения, произошедшего в Турции 6 февраля 2023 года, Азербайджанское государство и народ находились рядом с братской Турцией: "По указанию Президента Ильхама Алиева в зону землетрясения незамедлительно были направлены спасатели и колонны с гуманитарной помощью из Азербайджана. Азербайджанцы, проживающие как в Азербайджане, так и за рубежом, мобилизовались для оказания помощи турецким братьям. Помощь, отправленная сегодня с целью оказания поддержки пострадавшим от землетрясения, включая азербайджанцев, в связи с наступлением холодов, также является составной частью данного процесса".

Чрезвычайный и полномочный посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи выразил Азербайджанскому государству признательность за очередную гуманитарную помощь. Он подчеркнул, что как во время лесных пожаров в Турции, Второй Карабахской войны, так и после произошедшего в феврале нынешнего года землетрясения, весь мир стал свидетелем азербайджано-турецкого братства, опирающегося на философию "Одна нация - два государства".

Затем 2 фуры, груженные стеганными и другими одеялами, кондиционерами, обогревателями и плитами для приготовления пищи, были отправлены в Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Кахраманмарашского района. Состав гуманитарной помощи был установлен в результате обсуждений с посольством Турции в Азербайджане с учетом нынешних потребностей в регионе.

Напомним, что ФПАД совместно с Федерацией турецко-азербайджанских обществ в апреле нынешнего года отправил при поддержке правительства Азербайджана более, чем 2600 семьям, пострадавшим от землетрясения в Кахраманмараше, продовольственную помощь, а в августе в связи с началом нового учебного года - гуманитарную помощь, включающую 3000 школьных комплектов, для поддержки учащихся первых классов в провинции Хатай и его окрестностях.

Отправленная ФПАД помощь является составной частью долгосрочной кампании, осуществляемой нашим государством в соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева с целью ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего в Турецкой Республике, облегчения жизни пострадавших от землетрясения и обеспечения их нужд.

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