В Баку задержан мужчина при попытке продать автомат Калашникова

В Ясамальском районе Баку задержан мужчина, пытавшийся продать автомат Калашникова и 30 патронов.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в результате операции, проведенной на основе оперативной информации, поступившей в 29-й отдел полиции Управления полиции Ясамальского района, ранее судимый житель Евлахского района Шакир Шадманов (1967 г.р.) был задержан на территории Ясамальского района.

В ходе досмотра у него были обнаружены и изъяты автомат Калашникова, 30 патронов и магазин для автомата. Ш.Шадманов заявил, что приобрел автомат некоторое время назад и хранил с целью продажи. Собранные по факту материалы были направлены в следственный отдел Управления полиции Ясамальского района.

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