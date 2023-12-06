https://news.day.az/society/1619754.html Важная новость для пенсионеров
Важная новость для пенсионеров
Выплата пенсий в городах Баку и Сумгайыт, а также Абшеронском районе планируется 8 декабря.
Как сообщает в среду Day.Az, информацию об этом распространил Государственный фонд социальной защиты Азербайджана.
Согласно информации, пенсии, назначенные на льготных условиях, и в этом месяце будут выплачены в соответствии с графиком.
Напомним, что пенсии за прошлый месяц в городах Баку и Сумгайыт, а также в Абшеронском районе были выплачены 7 ноября.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре