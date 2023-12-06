Важная новость для пенсионеров

Выплата пенсий в городах Баку и Сумгайыт, а также Абшеронском районе планируется 8 декабря.

Как сообщает в среду Day.Az, информацию об этом распространил Государственный фонд социальной защиты Азербайджана.

Согласно информации, пенсии, назначенные на льготных условиях, и в этом месяце будут выплачены в соответствии с графиком.

Напомним, что пенсии за прошлый месяц в городах Баку и Сумгайыт, а также в Абшеронском районе были выплачены 7 ноября.

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