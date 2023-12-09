В Товузе локомотив насмерть сбил пешехода

Сегодня ночью на перегоне Товуз-Говлар локомотив насмерть сбил мужчину, внезапно вышедшего на железнодорожные пути.

Об этом сообщает пресс-служба ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), передает Day.Az.

Согласно информации, житель села Гаджигасанли Товузского района Эльдениз Исмаил оглу Джафаров, 1998 г.р., пытался пересечь железнодорожные пути в неположенном месте.

Отмечается, что машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось, и мужчина погиб на месте происшествия.

"АЖД еще раз призывает пешеходов переходить железнодорожные пути только в специально отведенных для этого местах", - отмечается в сообщении.

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