Азербайджанцы всего мира поддержат Президента Ильхама Алиева

Государственный комитет по работе с диаспорой провел по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года видеоконференцию под названием "Будем едины и солидарны!".

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, в виртуальной конференции приняли участие около 800 наших соотечественников из 77 стран мира, представители турецкой диаспоры и дружественных Азербайджану стран.

На мероприятии, начавшемся с исполнения государственного гимна Азербайджана, минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность нашей страны.

Конференция была продолжена демонстрацией видеоролика, повествующего о цикле мероприятий, проводимых азербайджанской диаспорой в различных странах мира в рамках "Года Гейдара Алиева".

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов поздравил наших соотечественников с большим историческим событием - полным восстановлением территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом. Он выразил признательность соотечественникам и друзьям нашей страны за единство и солидарность, продемонстрированные в ходе этого исторического процесса в деле доведения до мировой общественности азербайджанских реалий. Было отмечено, что в основе такой организованности лежит забота государства о проживающих за рубежом наших соотечественниках, что Президент Ильхам Алиев постоянно уделяет внимание вопросу превращения азербайджанской диаспоры в реальную силу, преумножения ее авторитета в мире, подчеркнуто, что особая роль в оперативности и единстве нашей диаспоры принадлежит проектам, реализованным под руководством Первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. Напомнив о проведении 7 февраля 2024 года внеочередных президентских выборов в Азербайджане, председатель призвал граждан Азербайджана, проживающих в зарубежных странах, к активному участию в голосовании.

Активисты диаспоры выразили руководству страны признательность за полное восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, поздравили наш народ с праздниками. Было особо отмечено, что Президент Ильхам Алиев, благодаря которому флаг Азербайджана развевается во всех городах и селах страны, вернул нашему народу его честь и гордость. Поздравив главу государства с днем рождения, наши соотечественники подчеркнули, что на президентских выборах 7 февраля 2024 года поддержат Ильхама Алиева, что и впредь будут прилагать еще больше усилий на пути пропаганды родины в мире, защиты национальных интересов, активизации диаспорской деятельности.

В ходе видеоконференции были представлены поздравительные видеообращения наших соотечественников за рубежом и различные музыкальные номера. 42 наших соотечественников из 24 стран были награждены медалью Азербайджанской Республики "За заслуги в диаспорской деятельности".

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