Сотрудники AZAL, находящиеся за рубежом, принимают участие в выборах

Сотрудники Национального авиаперевозчика Азербайджана, работающие или временно пребывающие за рубежом, также принимают участие во внеочередных президентских выборах, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на пресс-служба AZAL.

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане проходят сегодня, 7 февраля.

Сотрудники авиакомпании AZAL, находящиеся за пределами страны, проявляют активную гражданскую ответственность. В избирательный процесс также вовлечен летный экипаж, после длительных перелетов отдыхающий в Пекине, Лондоне, Париже и других городах мира.

Участие в выборах, независимо от их местонахождения, является важным аспектом выражения гражданского долга сотрудников AZAL.

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