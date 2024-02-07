https://news.day.az/society/1635418.html Шествие в Приморском национальном парке в честь убедительной победы Президента Ильхама Алиева на выборах - ВИДЕО
Шествие в Приморском национальном парке в честь убедительной победы Президента Ильхама Алиева на выборах - ВИДЕО
По окончании внеочередных президентских выборов в Приморском национальном парке проходит шествие в честь убедительной победы Президента Ильхама Алиева.
Как сообщает Day.Az, в шествии принимают участие тысячи граждан.
В мероприятии приняли участие гази, ветераны войны, члены семей шехидов, народные и заслуженные артисты Азербайджана.
Шествие началось с проспекта Гейдара Алиева и продолжается в направлении Приморского национального парка.
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