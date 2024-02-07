Убедительную победу Ильхама Алиева на выборах с большим воодушевлением отметили в городе Физули

Как и по всей стране, жители освобожденного от оккупации и восстановленного города Физули с большим воодушевлением празднуют убедительную победу Ильхама Алиева на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает Day.Az, жители Физули, возвратившиеся на родину спустя 30 лет, с большой радостью приветствовали результаты выборов Победы на освобожденных землях.

Отметим, что американская организация Oracle Advisory Group, Центр мониторинга Rəy и Центр социологических исследований объявили результаты exit poll, проведенных ими на внеочередных президентских выборах, состоявшихся в Азербайджане.

По данным организации Oracle Advisory Group, Президент Ильхам Алиев набрал 93,9 процента избирателей, Центра мониторинга Rəy - 92,6 процента, Центра социологических исследований - 92,4 процента.

Напомним, что сегодня в Азербайджане прошло голосование на президентских выборах.

За пост президента боролись кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

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