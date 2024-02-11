https://news.day.az/society/1636479.html Опубликваны ответы тестов, использованных на экзамене по приему в магистратуру
Опубликваны ответы тестов, использованных на экзамене по приему в магистратуру
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана представил ответы тестов, использованных на экзамене по приему в магистратуру, которые были проведены 11 февраля.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на сайт Центра.
С правильными ответами можно ознакомиться, перейдя по ссылке.
Отметим, что результаты экзамена будут объявлены в 2 этапа. В ближайшие три дня будут объявлены результаты заданий закрытого и открытого типа с закодированными ответами, итоговая оценка же будет представлена в течение шести недель, после проверки эссе по иностранному языку.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре