Опубликваны ответы тестов, использованных на экзамене по приему в магистратуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана представил ответы тестов, использованных на экзамене по приему в магистратуру, которые были проведены 11 февраля.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на сайт Центра.

С правильными ответами можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

Отметим, что результаты экзамена будут объявлены в 2 этапа. В ближайшие три дня будут объявлены результаты заданий закрытого и открытого типа с закодированными ответами, итоговая оценка же будет представлена ​​в течение шести недель, после проверки эссе по иностранному языку.

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