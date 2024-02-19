В Баку отметили Всемирный день доброты

В Международном центре мугама состоялся вечер "Доброта - солнце Земли", посвященный Всемирному дню доброты, сообщает Day.Az.

Дети с ограниченными возможностями, воспитанники детского сада № 59 и ученики средней школы № 229 представили произведения азербайджанских и мировых классиков.

"Проведение сегодняшнего мероприятия для меня очень чувствительная тема. Потому что дети - это наше будущее. Каждый из этих детей, участвующих на этом замечательном музыкальном мероприятии, обладает особым талантом. Я уверена, в дальнейшей жизни вы выберете любимую профессию, а мы всегда поддержим вас!", - обратилась к участникам организатор вечера, генеральный директор Liatris Holding Рухи Алиева.

Среди гостей были заместитель директора Государственного агентства дошкольного и общего образования при Министерстве науки и образования Мехрибан Велиева, директор Республиканской детской библиотеки имени Фиридунбея Кочерли, заслуженный деятель культуры Шахла Гамбарова, заслуженный деятель искусств Баба Вазироглу, общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи.

Всемирный день доброты - международный праздник, отмечаемый 13 ноября. Он был введен в 1998 году Всемирным движением доброты, коалицией неправительственных организаций доброты наций. Этот неофициальный праздник ежегодно отмечается во многих странах 13 ноября. Люди, совершающие добрые поступки и дела, чувствуют себя физически лучше, обладают хорошим иммунитетом и ощущают свою жизнь более гармоничной