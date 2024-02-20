Улучшается питьевое водоснабжение города Ходжалы

Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана улучшает питьевое водоснабжение города Ходжалы.

Об этом сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на агентство.

Согласно информации, в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева, реализация проекта по созданию систем питьевого и сточного водоснабжения на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана продолжается в интенсивном порядке.

В целях обеспечения выполнения задач, вытекающих из Программы Великого возвращения, создается новый источник воды для улучшения водоснабжения Ходжалы. Учитывая, что в результате реализации программы в городе увеличится число жителей и, соответственно, спрос на питьевую воду, было решено пробурить две новые субартезианские скважины.

Одна из скважин уже приведена в состояние готовности к эксплуатации, продолжаются работы по бурению другой скважины. Новые субартезианские скважины позволят в будущем обеспечивать город питьевой водой непрерывно 24 часа в сутки. Вода из источника будет поступать в резервуар объемом 500 кубометров и оттуда будет распределяться по городу.

В Ходжалы также проводятся работы по расширению существующих линий питьевой и сточной воды.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!