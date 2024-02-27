Hовый министр юстиции Азербайджана

Как сообщалось ранее, распоряжением Президента Ильхама Алиева Фарид Тураб оглу Ахмедов назначен министром юстиции Азербайджанской Республики.

Day.Az представляет досье нового министра.

Фарид Ахмедов родился 14 июля 1979 года в городе Баку, в 1996 году окончил бакинский лицей №43.

В 2000 году он получил степень бакалавра, а в 2002 году - магистра на факультете международного права Бакинского государственного университета.

В 2002-2003 годах Ф.Ахмедов получил степень магистра международных прав человека в Эссексском университете Великобритании по стипендии "British Chevening".

В 2004 году он стал аспирантом Института философии и права НАНА, в 2009 году решением Высшей аттестационной комиссии при Президенте Азербайджанской Республики был удостоен ученой степени доктора философии по праву.

В 2016 году он получил степень доктора философии в области права в Оксфордском университете.

Владеет азербайджанским, русским и английским языками.

В 2004-2008 годах Ф.Ахмедов занимался научно-педагогической деятельностью в области права в Бакинском государственном университете, в 2009-2011 годах в качестве преподавателя семинара - в Оксфордском университете, в 2011-2014 годах в качестве старшего преподавателя - в Университете АДА.

Трудовую деятельность Ф.Ахмедов начал в 2000 году юристом в юридической компании "Ədalət", где проработал до 2004 года.

В 2004-2006 годах он работал старшим советником отдела международного права Конституционного суда Азербайджанской Республики, в 2006-2007 годах - консультантом отдела административного и военного законодательства Милли Меджлиса (парламент) Азербайджанской Республики.

В 2007-2008 годах он был главным юристом юридической компании "LegCon Group", в 2014 году - руководителем судебной практики в юридической компании "BM Morrison Partners".

В 2015-2017 годах Ф.Ахмедов был ректором Азербайджанского университета, в 2017-2020 годах - заместителем генерального директора ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт".

12 марта 2021 года Ф.Ахмедов был назначен советником министра цифрового развития и транспорта, а 24 мая 2022 года - заместителем министра цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики.

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