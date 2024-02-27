Назначен новый министр юстиции Азербайджана

Фарид Тураб оглу Ахмедов назначен министром юстиции Азербайджанской Республики.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

"Руководствуясь пунктом 5 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

Назначить Фарида Тураб оглу Ахмедова министром юстиции Азербайджанской Республики", - говорится в распоряжении.