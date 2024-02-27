https://news.day.az/officialchronicle/1640670.html Назначен новый министр юстиции Азербайджана - Распоряжение
Назначен новый министр юстиции Азербайджана - Распоряжение
Фарид Тураб оглу Ахмедов назначен министром юстиции Азербайджанской Республики.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
"Руководствуясь пунктом 5 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
Назначить Фарида Тураб оглу Ахмедова министром юстиции Азербайджанской Республики", - говорится в распоряжении.
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