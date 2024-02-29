Миннауки и образования проводит брифинг

Министерство науки и образования Азербайджанской Республики проводит брифинг для представителей средств массовой информации.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, на брифинге выступает министр науки и образования Эмин Амруллаев.

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