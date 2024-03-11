Названа фактическая погода в Азербайджане

По состоянию на 10:00 11 марта, на территории Азербайджана наблюдались дожди, в горных районах - снег.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов.

Высота снежного покрова в Сарыбаше (Гахский район) составила 11 см, Шахбузе - 4 см, Шахдаге - 2 см, Алтыагадже, Халтане, Гедабеке, Кишчае (Шекинский район), Гусаре - 1 см.

Количество выпавших осадков в Лянкяране, Бейлагане составило 24 мм, Сабирабаде - 22 мм, Билясуваре - 19 мм, Огузе - 17 мм, Имишли - 15 мм, Гёйчае, Зардабе - 13 мм, Ярдымлы, Астаре, Агдаме - 12 мм, Мингячевире, Евлахе, Нафталане, Барде, Гяндже, Шамкире, Гёйгёле, Дашкесане, Тертере, Кюрдамире, Лерике, Габале, Шеки, Нефтчале, Исмайыллы, Гедабеке, Гобустане, Нахчыване, Садараке, Шаруре, Ордубаде, Джульфе, Шахбузе, Губе, Гусаре, Шабране, Джалилабаде, Ширване, Балакене, Загатале, Гахе, Шамахы, Грызе, Шахдаге, Алтыагадже, Халтане - до 10 мм, в Баку и на Абшеронском полуострове - до 8 мм.

В Нахчыване, Нафталане, Гяндже, Шамкире, Агдаме, Огузе, Габале, Шеки, Гахе, Шамахы, Гобустане, Гусаре, Грызе, Тертере, Кюрдамире, Гёйчае, Сабирабаде, Билясуваре, Лерике, Сумгайыте наблюдался туман. Видимость была ограничена до 200-500 метров.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 5, Нахчыванской АР - 1-3, низменных районах - 3 градуса тепла, в горах - 3, высокогорье - до 10 градусов ниже нуля.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!