https://news.day.az/society/1647163.html В Баку горит отель
В Баку горит отель
В Сабаильском районе Баку, на улице Гаср возник пожар в отеле.
Об этом сообщило министерство по чрезвычайным ситуациям, передает Day.Az.
Было отмечено, что по вызову были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС и соответствующие спасательные силы Службы спасения особого риска.
В настоящее время проводятся пожаротушение и другие необходимые и неотложные мероприятия.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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