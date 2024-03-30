В этом городе отключат газ более 5 тыс абонентам

В связи с ремонтными работами 5 300 абонентам в городе Сумгайыте будет прекращена подача природного газа 1 апреля с 10:00 до завершения работ.

Об этом Day.Az сообщили в Сумгайытском газо-эксплуатационном участке "Азеригаз".

Работы проводятся в целях ликвидации незаконных подключений в поселках Кехне Джорат и Йени Джорат города, а также устранения обнаруженных утечек газа.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!