https://news.day.az/society/1648332.html В этом городе отключат газ более 5 тыс абонентам
В этом городе отключат газ более 5 тыс абонентам
В связи с ремонтными работами 5 300 абонентам в городе Сумгайыте будет прекращена подача природного газа 1 апреля с 10:00 до завершения работ.
Об этом Day.Az сообщили в Сумгайытском газо-эксплуатационном участке "Азеригаз".
Работы проводятся в целях ликвидации незаконных подключений в поселках Кехне Джорат и Йени Джорат города, а также устранения обнаруженных утечек газа.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре