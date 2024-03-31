Обнародована ​​фактическая погода на территории Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, по состоянию на 31 марта на 09:00, на территории страны наблюдались переменные осадки, местами была гроза, в отдельных районах осадки были интенсивными, в горных районах шел снег.

Высота снежного покрова составила в Шахдаге 47 см, в Грызе 5 см, в Хыналыге 3 см.

30 марта вечером в городе Гянджа выпал град диаметром 8-10 мм, а в Дашкесанском районе примерно в 19:03-19:04 - град диаметром 13 мм.

Днем 30 марта северо-западный ветер периодически усиливался в Агдаме до 20 м/с, в Гейчае, Зардабе, Тертере, Нафталане - до 18 м/с, в Джейранчеле - до 17 м/с, в Шамкире, Гядабее - до 16 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове - до 20 м/с.

Максимальная температура воздуха составила в Баку и на Абшеронском полуострове +19 градусов, в Нахчыванской АР +24 градуса, в низменных районах +26 градусов, в горных районах +15 градусов.

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