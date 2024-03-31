В Абшеронском районе обнаружена боевая граната

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация об обнаружении боеприпасов в поселке Гюздек Абшеронского района.

Об этом Day.Az сообщили в МЧС Азербайджана.

Согласно информации, после принятия соответствующих мер безопасности на территории совместно с оперативной группой по разминированию Службы спасения особого риска и сотрудниками правоохранительных органов в ходе осмотра места происшествия были обнаружены граната "Ф-1" и запал УЗРГМ (унифицированный запал ручной гранаты модернизированный - ред.), пригодных для боевого применения.

Отмечается, что боеприпасы были вывезены с территории для обезвреживания специалистами оперативной группы.

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