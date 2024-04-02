https://news.day.az/society/1648849.html В Баку проходит конференция "Цифровой уголовный процесс: современные вызовы и цели" - ФОТО
В Баку проходит конференция "Цифровой уголовный процесс: современные вызовы и цели" - ФОТО
В Баку проходит конференция "Цифровой уголовный процесс: современные вызовы и цели".
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, на конференции планируется подписание документа между Генеральной прокуратурой и Счетной палатой Азербайджанской Республики.
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