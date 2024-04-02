Электронный адвокатский ордер будет использоваться в обязательном порядке

С 2023 года электронный адвокатский ордер уже внедрен в качестве пилотного проекта в 5 адвокатских бюро Азербайджана. Постановлением Президиума Коллегии адвокатов Азербайджана от 3 марта 2024 года предусмотрено, что с апреля текущего года до конца года "электронный адвокатский ордер" будет использоваться параллельно с бумажным носителем, а со следующего года - в обязательном порядке.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Президиума Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров на проходящей сегодня конференции на тему "Цифровой уголовный процесс: современные вызовы и цели".

По его словам, решения судов о назначении адвокатов за государственный счет теперь распределяются между соответствующими адвокатскими бюро в режиме онлайн без человеческого фактора.

"Считаем, что даже на этапе досудебного расследования вопросы представления подозреваемому или обвиняемому списка адвокатов, действующих в адвокатском учреждении на территории, выбора им адвоката из этого списка, приглашения адвоката и т.д. должны решаться через единое электронное пространство.

Среди проделанных работ одним из самых важных стал запуск электронного адвокатского ордера. Таким образом, теперь граждане могут заключить договор об оказании юридической помощи с адвокатом из любой точки мира онлайн, не посещая адвокатские бюро", - добавил Анар Багиров.

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