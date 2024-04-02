Названо число обращений в минздрав Азербайджана посредством колл-центра

С целью медицинской реабилитации и оказания психологической помощи ветеранам войны и семьям шехидов с 1 апреля 2023 года функционирует колл-центр 9109 министерства здравоохранения Азербайджанской Республики.

Как сообщили Day.Az в министерстве, в целях оперативного рассмотрения обращений, поступивших в колл-центра, сформирована "Единая мониторинговая платформа по оказанию психологической помощи и медицинской реабилитации ветеранов войны и семей шехидов", интегрированная с соответствующими государственными структурами.

За год функционирования колл-центра были рассмотрены 56 358 обращений ветеранов войны и семей шехидов. Из них 44 296 были проактивными звонками.

За прошедший период в специализированные учреждения министерства здравоохранения направлено 1940 обращений. 613 человек были направлены на лечение в Санаторно-курортный реабилитационный центр минздрава, 338 - в Научно-исследовательский институт медицинской реабилитации.

Отметим, что обращения в колл-центр 9109 министерства здравоохранения принимаются круглосуточно в течение всей недели.

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