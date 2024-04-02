Придерживаясь традиции, Фонд "Red Hearts" продолжает радовать наших маленьких друзей в священный месяц Рамадан. Так, Фонд проведет "Благотворительную ярмарку Рамадан" в рамках социальных проектов совместно с Общественным объединением социальной помощи малообеспеченным семьям "К развитию" и Общественным объединеним правового просвещения.

Все доходы от ярмарки, которая пройдет в выставочном зале "Пассаж 1901", пойдут на помощь детям-сиротам. 7 апреля 2024 года с 10:00 до 18:00 гости смогут попробовать вкусную еду, поиграть в игры и поучаствовать в розыгрыше призов.

Месяц Рамадан - это ценная возможность почувствовать дух единства и помощи. По этой причине мы приглашаем вас присоединиться к этой благородной инициативе и подарить радость нуждающимся детям.

Фонд был основан в декабре 2019 года по инициативе сотрудников Kapital Bank. С начала своей деятельности в качестве фонда с 2020 года, он в основном направлен на развитие культуры благотворительности в нашей стране. Фонд "Red Hearts" активно участвует в решении актуальных и важных вопросов, таких как охрана окружающей среды, восстановление экологического баланса, образование, обучение и просвещение, принимая участие в различных социальных инициативах. Для более подробной информации - www.redhearts.az.