Назначен новый советник министра науки и образования Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, приказом министра науки и образования Эмина Амруллаева Азер Абизаде назначен советником министра.

Азер Абизаде с отличием окончил бакалавриат Босфорского университета Турции по специальности "Управление бизнесом". Во время учебы был удостоен награды "Самый успешный иностранный выпускник года". В 2012 году получил степень доктора философии по экономике в Университете Рочестера, США.

С 2012 года Азер Абизаде работал старшим преподавателем, а с 2017 года - доцентом в Университете ADA. За время работы опубликовал научные статьи во многих авторитетных журналах. Он первый преподаватель Университета ADA, получивший награду "Самый успешный преподаватель и ученый года".

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