Мощный ветер обрушился на Баку

На территории Азербайджана усилился северо-западный ветер.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.

Согласно информации, по состоянию на 8:00 скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове составила 30 м/с.

В Нафталане порывы северо-западного ветра достигали 28 м/с, в Геранбое - 27 м/с, в Тертере - 22 м/с, в Гяндже и Шамкире - 20 м/с, в Губе, Агдаме, Барде - 18 м/с.

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