https://news.day.az/society/1649442.html Мощный ветер обрушился на Баку
Мощный ветер обрушился на Баку
На территории Азербайджана усилился северо-западный ветер.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.
Согласно информации, по состоянию на 8:00 скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове составила 30 м/с.
В Нафталане порывы северо-западного ветра достигали 28 м/с, в Геранбое - 27 м/с, в Тертере - 22 м/с, в Гяндже и Шамкире - 20 м/с, в Губе, Агдаме, Барде - 18 м/с.
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