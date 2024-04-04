https://news.day.az/society/1649503.html Пожар в торговом центре "Бина"
Пожар в торговом центре "Бина"
В Центр управления в кризисных ситуациях МЧС Азербайджана поступила предварительная информация о пожаре на территории торгового центра "Бина", расположенного в поселке Локбатан Гарадагского района города Баку.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на МЧС Азербайджана, в связи с поступившей информацией по вызову были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.
Благодаря их оперативному вмешательству пожар был локализован и потушен в короткие сроки.
Дополнительная информация будет предоставлена.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре