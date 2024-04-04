Пожар в торговом центре "Бина"

В Центр управления в кризисных ситуациях МЧС Азербайджана поступила предварительная информация о пожаре на территории торгового центра "Бина", расположенного в поселке Локбатан Гарадагского района города Баку.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на МЧС Азербайджана, в связи с поступившей информацией по вызову были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.

Благодаря их оперативному вмешательству пожар был локализован и потушен в короткие сроки.

Дополнительная информация будет предоставлена.

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