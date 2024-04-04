В Баку из-за сильного ветра пострадали два человека

В НИИ травматологии и ортопедии Минздрава Азербайджана обратились два человека, получившие травмы из-за сильного ветра.

Об этом сообщили Day.Az в НИИ.

Среди пострадавших мужчина 1991 года рождения и женщина 1971 года рождения, они получили переломы.

"Оба человека после оказания первой помощи выписаны домой на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении НИИ.

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