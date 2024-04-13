https://news.day.az/society/1651640.html Чингиз Абдуллаев госпитализирован
Чингиз Абдуллаев госпитализирован
Народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев находится в тяжелом состоянии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, ночью 13 апреля писатель был помещен в отделение интенсивной терапии Центрального таможенного госпиталя.
Чингиз Абдуллаев 3 дня назад был госпитализирован с диагнозом "отравление", а затем выписан домой.
Позднее его состояние вновь ухудшилось.
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