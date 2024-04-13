Чингиз Абдуллаев госпитализирован

Народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев находится в тяжелом состоянии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, ночью 13 апреля писатель был помещен в отделение интенсивной терапии Центрального таможенного госпиталя.

Чингиз Абдуллаев 3 дня назад был госпитализирован с диагнозом "отравление", а затем выписан домой.

Позднее его состояние вновь ухудшилось.

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