https://news.day.az/society/1651707.html В Гяндже произошел пожар - есть погибший - ФОТО
В Гяндже произошел пожар - есть погибший - ФОТО
В Гяндже произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зарегистрирован на улице Бурса. В частном жилом доме, расположенном по указанному адресу, произошел пожар. На место незамедлительно были привлечены силы пожарной охраны МЧС.
В доме было обнаружено тело Кямиля Гулиева 1966 года рождения. По данному факту проводится расследование.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре