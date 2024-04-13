В Гяндже произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зарегистрирован на улице Бурса. В частном жилом доме, расположенном по указанному адресу, произошел пожар. На место незамедлительно были привлечены силы пожарной охраны МЧС.

В доме было обнаружено тело Кямиля Гулиева 1966 года рождения. По данному факту проводится расследование.

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