Сотрудники МЧС спасли оставшихся без присмотра родителей детей

На горячую телефонную линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что в квартире на проспекте Бабека в Хатаинском районе города Баку несовершеннолетние находятся в беспомощном состоянии за закрытой дверью.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В связи с этим на место происшествия по вызову были привлечены спасатели Бакинского регионального центра МЧС.

Спасатели с помощью альпинистского снаряжения через балкон проникли в квартиру, расположенную на последнем этаже десятиэтажного жилого дома, и спасли несовершеннолетних 2019 и 2021 годов рождения, оставшихся без присмотра взрослых.

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