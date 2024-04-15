https://news.day.az/society/1652085.html Обнародована численность населения Азербайджана
Обнародована численность населения Азербайджана
Численность населения Азербайджана с начала года увеличилась на 6769 человек, или на 0,1 процента, и на 1 марта 2024 года достигла 10187539 человек.
Как сообщили Day.Az в Госкомстате, 54,5 процентов от общей численности населения составляют городские жители, 45,5 процентов - сельские жители, 49,8 процентов - мужчины, 50,2 процентов - женщины.
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