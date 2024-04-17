https://news.day.az/society/1652664.html Землю накроет мощная магнитная буря
Землю накроет мощная магнитная буря
На Землю надвигается чувствительная порция геомагнитных ударов.
Как передает Day.Az, об этом пишет "Московский комсомолец".
За последние сутки зафиксировано девять вспышек на Солнце. Уточняется, что сила ударов составит в среду, 17 апреля, от 3 до 4 баллов. По прогнозам астрономов, к вечеру сила атак уменьшится до 2 баллов.
Метеочувствительные люди могут ощутить в этот день недомогание, головокружение, головную боль и тошноту. В таком случае рекомендуется больше отдыхать, отказаться от алкоголя и гулять на свежем воздухе.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре