Землю накроет мощная магнитная буря

На Землю надвигается чувствительная порция геомагнитных ударов.

Как передает Day.Az, об этом пишет "Московский комсомолец".

За последние сутки зафиксировано девять вспышек на Солнце. Уточняется, что сила ударов составит в среду, 17 апреля, от 3 до 4 баллов. По прогнозам астрономов, к вечеру сила атак уменьшится до 2 баллов.

Метеочувствительные люди могут ощутить в этот день недомогание, головокружение, головную боль и тошноту. В таком случае рекомендуется больше отдыхать, отказаться от алкоголя и гулять на свежем воздухе.

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