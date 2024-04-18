При TƏBİB создан Республиканский центр педиатрии.

Как сообщили Day.Az в четверг в TƏBİB, по представлению исполнительного директора TƏBİB Вугара Гурбанова директором Республиканского центра педиатрии назначен Азер Ахмедов.

Целью создания новой структуры является повышение эффективности деятельности в данной сфере, создание новых видов услуг.

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