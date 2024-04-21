https://news.day.az/society/1653764.html Землетрясение в Имишли
Землетрясение в Имишли
В Имишлинском районе произошло землетрясение
Об этом Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.
Согласно информации, в 23:49 по местному времени в 35 км к северо-западу от станции Бейлаган в Имишлинском районе на глубине 15 км произошло землетрясение магнитудой 3.
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