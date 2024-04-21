Землетрясение в Имишли

В Имишлинском районе произошло землетрясение

Об этом Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Согласно информации, в 23:49 по местному времени в 35 км к северо-западу от станции Бейлаган в Имишлинском районе на глубине 15 км произошло землетрясение магнитудой 3.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!