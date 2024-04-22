Обнародована фактическая погода

В Азербайджане местами усилился северо-западный ветер.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.

В Баку и на Абшеронском полуострове максимальная скорость ветра достигает 23 м/с, Нафталане-24 м/с, Геранбое-23 м/с, Мингячевире-20 м/с, Тертере-18 м/с, Гяндже-16 м/с.

Максимальная температура воздуха 21 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове составила 27-31, Нахчыванской АР-28, низменных районах 30-32, в горных районах 20-25 градусов тепла.

В некоторых горных и предгорных районах-Шахдаге, Грызе, Дашкесане, Гядабее, Гейгеле, Лерике-наблюдались грозы и дожди.

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