Новоназначенный председатель Ходжалинского суда Турал Алекберов

Как уже сообщалось, Президент Ильхам Алиев освободил Турала Мехман оглу Алекберова от должности судьи Геранбойского районного суда и назначил его судьей и председателем Ходжалинского районного суда.

Судьей Геранбойского районного суда он работал с 21 декабря 2021 года, сообщает в понедельник Day.Az.

А до этого Т.Алекберов занимал должность судьи Наримановского районного суда города Баку.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!