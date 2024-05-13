https://news.day.az/society/1659762.html Новоназначенный председатель Ходжалинского суда Турал Алекберов - Досье
Новоназначенный председатель Ходжалинского суда Турал Алекберов - Досье
Как уже сообщалось, Президент Ильхам Алиев освободил Турала Мехман оглу Алекберова от должности судьи Геранбойского районного суда и назначил его судьей и председателем Ходжалинского районного суда.
Судьей Геранбойского районного суда он работал с 21 декабря 2021 года, сообщает в понедельник Day.Az.
А до этого Т.Алекберов занимал должность судьи Наримановского районного суда города Баку.
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