В поселок Туршсу в Шуше на начальном этапе будут переселены 50 семей

Представители СМИ побывали в поселке Туршсу Шушинского района, фундамент которого несколько дней назад заложил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Как сообщает в среду Day.Az, представителям СМИ предоставили информацию о поселке.

Руководитель проекта Эльнур Абдуллаев сообщил, что на начальном этапе в поселок будут переселены 50 семей - 202 человека.

"Поселок Туршсу, входящий в административную территорию Шушинского района, расположен на высоте 1938 метров над уровнем моря, на 16-м км дороги Шуша-Лачин. На территории поселка предусмотрено строительство 353 домов. К концу октября будет завершено строительство дома, рассчитанного на 50 семей (202 человека), заселение которых запланировано на начало ноября. Были решены вопросы касательно числа комнат в соответствии с количеством семей, их составом. На начальном этапе на территории поселка предусмотрено строительство 3 двухкомнатных, 29 трехкомнатных, 12 четырехкомнатных, 6 пятикомнатных домов", - отметил он.

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