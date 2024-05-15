В Баку проведен рейд против водителей, незаконно предоставляющих услуги такси

Управление государственной дорожной полиции города Баку и Азербайджанское агентство наземного транспорта провели рейд против водителей, незаконно предоставляющих услуги такси. В отношении водителей такси, незаконно занимающихся пассажироперевозками, были применены штрафы.

Как передает Day.Az, oб этом сообщили в среду в агентстве.

Было отмечено, что цель состоит в том, чтобы привлечь водителей к деятельности на основе соответствующих разрешений. Так, в общей сложности с более чем 150 водителями была проведена разъяснительная беседа, в ходе которой до них были доведены требования законодательства.

В ходе бесед было доведено до внимания, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, желающие заниматься пассажирскими перевозками легковыми автомобилями такси, должны осуществлять деятельность на основании соответствующих разрешений. Для этого необходимо получить пропускное удостоверение и пропускную карту. При этом в качестве легковых автомобилей такси нельзя использовать автотранспортные средства, срок эксплуатации которых превышает 15 лет.

Водители могут подать заявление в Агентство до 1 июля 2024 года и получить пропускную карту на транспортные средства, срок эксплуатации которых не превышает 15 лет с момента выпуска. Во время получения пропускной карты после 1 июля 2024 года срок эксплуатации автомобиля не должен будет превышать 8 лет.

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