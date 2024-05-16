В Азербайджане выпал снег

Последние несколько дней в Азербайджане царит нестабильная погода.

Как сообщает Day.Az, на территории страны выпал снег.

Нестандартные для этого месяца погодные условия наблюдались в Шарурском районе Нахчыванского района. Соответствеующие кадры были показаны в программе "Günə son".

Отметим, что кадры были сняты в селе Керимбейли Шарурского района.

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