https://news.day.az/society/1660543.html В Азербайджане выпал снег - ВИДЕО
В Азербайджане выпал снег - ВИДЕО
Последние несколько дней в Азербайджане царит нестабильная погода.
Как сообщает Day.Az, на территории страны выпал снег.
Нестандартные для этого месяца погодные условия наблюдались в Шарурском районе Нахчыванского района. Соответствеующие кадры были показаны в программе "Günə son".
Отметим, что кадры были сняты в селе Керимбейли Шарурского района.
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