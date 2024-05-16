В Баку будет реализовано семь проектов по улучшению дорожного движения

Азербайджанское агентство наземного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта дало старт проектам по улучшению дорожного движения.

Как сообщили Day.Az в агентстве, с целью улучшения дорожного движения, устранения заторов и пробок в Баку поэтапно будут реализованы 7 проектов.

Первоначально будет реорганизовано дорожное движение для устранения заторов при въезде на узкую улицу на пересечении проспекта Бабека и улицы Микаила Алиева и обеспечения безопасного движения автомобилей и пешеходов. Агентство проанализировало дорожную инфраструктуру и транспортные потоки в этом районе. Проект предложения представлен Транспортному координационному совету и согласован.

В рамках уже начатого проекта предусматривается организация регулируемого светофорами движения по вспомогательному участку проспекта Бабека в направлении поселка Новые Гюнешли и по другим направлениям для обеспечения очередности движения транспортных средств. Полукруг, разделяющий транспортные потоки, движущиеся по вспомогательной дороге проспекта Бабека в направлении улицы Микаила Алиева и центра города, будет ликвидирован и заменен единым кругом. Пешеходные переходы будут организованы во всех направлениях. Также на территории будет проведена дорожная разметка.

В результате на пересечении проспекта Бабека с улицей Микаила Алиева будут устранены пробки и заторы, которые наблюдаются в основном в часы пик, а иногда и в другое время дня, будет обеспечена очередность движения на пересечении улиц.

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