Новоназначенный ректор Карабахского университета

Как сообщалось ранее, распоряжением Президента Ильхама Алиева Шахин Вагиф оглу Байрамов назначен ректором Карабахского университета.

Day.Az со ссылкой на Trend представляет досье новоназначенного ректора.

Шахин Байрамов родился 4 июля 1979 года в городе Мингячевир.

В 2012 году получил ученую степень доктора философии по экономике. До апреля 2017 года работал проректором по международным связям и программам Азербайджанского государственного экономического университета.

17 апреля 2017 года был назначен на должность заместителя заведующего отделом науки, высшего и средне-специального образования министерства образования Азербайджанской Республики.

31 июля 2019 года распоряжением Президента Азербайджанской Республики Шахин Байрамов был назначен ректором Мингячевирского государственного университета.