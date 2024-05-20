https://news.day.az/society/1661625.html В Азербайджане утвержден порядок закупки продтоваров за счет средств госбюджета
В Азербайджане утвержден порядок закупки продтоваров за счет средств госбюджета
Утвержден Порядок закупки закупочными организациями продовольственных товаров (за исключением продуктов питания, закупаемых для государственных резервов) за счет средств государственного бюджета в централизованном порядке.
Как сообщает Day.Az, соответствующее решение принял Кабинет министров Азербайджана.
С данным документом можно ознакомиться по следующей ссылке:
"Порядок закупки закупочными организациями продовольственных товаров (за исключением продуктов питания, закупаемых для государственных запасов) за счет средств государственного бюджета в централизованном порядке".
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре